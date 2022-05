Steeds meer boodschappen met duurzaamheidslabel

De opmars van duurzame producten komt niet alleen door een gedragsverandering van de consument, maar ook doordat meer producten in de supermarkt een keurmerk krijgen. Zo is het de bedoeling dat alle kip die in supermarkten wordt verkocht, voor het einde van volgend jaar een Beter Leven Keurmerk met minimaal 1 ster krijgt. Dat houdt in dat de dieren meer ruimte en speelmateriaal krijgen. Op het moment heeft 20% van de kip in de supermarkt het keurmerk.