Steeds meer aangifte tegen top chemiebedrijf Chemours in Dordrecht

Ficq wil dat justitie nu ook actie onderneemt tegen Chemours en voorganger DuPont. De fabriek, die sinds de jaren 60 in Dordrecht staat, is recentelijk weer veelvuldig in het nieuws. Volgens het tv-programma Zembla heeft de directie jarenlang verzwegen dat het grondwater onder de fabriek en in de omgeving ernstig vervuild was geraakt met stoffen die onder schadelijke PFAS vallen en gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid.