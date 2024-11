Stedelijke omgevingen transformeren door bewegend bos

In verschillende steden zijn al succesvolle toepassingen van het Bewegend Bos gerealiseerd. In Leeuwarden maakte het deel uit van een cultureel programma, terwijl in Dordrecht het bos werd ingezet tijdens een klimaatneutrale voetbalwedstrijd. Schiedam, Rotterdam, Arnhem, Nijmegen en Utrecht hebben eveneens projecten uitgevoerd waarbij het Bewegend Bos een positieve impact had op de stedelijke omgeving en de bewustwording over vergroening vergrootte.

Het succes van bomen in bakken is aangetoond in steden als Leeuwarden en Dordrecht, waar ze niet alleen overleven maar ook floreren. Hoewel aanplant in volle grond de voorkeur heeft, bieden bomen in bakken een waardevolle oplossing voor stedelijke vergroening op locaties waar permanente aanplant niet mogelijk is.