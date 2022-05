Statiegeld op plastic beker voorkomt zwerfafval in natuur

Groot en Tinga maakten afgelopen jaar samen met vrijwilligers ruim 40.000 foto's van zwerfafvalbekers om de herkomst daarvan te herleiden. In 2023 voert de overheid naar verwachting nieuwe regels in, waardoor producenten van plastic verpakkingen moeten betalen voor het opruimen van hun producten.

Net als op plastic flesjes, zou er ook op wegwerpbekers statiegeld ingevoerd moeten worden, vinden actievoerders Merijn Tinga, ook wel bekend als de 'Plastic Soup Surfer', en 'Zwerfinator' Dirk Groot. Volgens het tweetal belanden jaarlijks tientallen miljoenen bekers als zwerfafval op straat of in de natuur en schiet nieuwe regelgeving die dat moet aanpakken tekort.

De actievoerders concluderen echter dat bij meer dan de helft (53 procent) van de bekers die zij vonden, de herkomst niet te herleiden was omdat er bijvoorbeeld geen merk op te vinden was. "Hierdoor is het onmogelijk de kosten op een eerlijke en goede manier door te belasten", stellen Groot en Tinga in een verklaring.

Het duo is ook niet enthousiast over de maatregel van het kabinet om consumenten te laten betalen voor koffiebekers voor onderweg. Die regel gaat in juli 2023 in, maar de actievoerders verwachten niet dat het mensen ervan gaat weerhouden hun beker na gebruik alsnog op de grond te gooien.

QR-code op wegwerpbekers

Het tweetal pleit er daarom onder meer voor om herbruikbare bekers met statiegeld verplicht te stellen. Ook zou er nu al verplicht een qr-code op wegwerpbekers moeten zitten, zodat snel te achterhalen is waar ze vandaan komen. Groot, die de verspreiding van zwerfafval in Nederland monitort, stelt dat de invoering van statiegeld bewezen effectief is.

Het kabinet meldde in april dat sinds de invoering van statiegeld op kleine plastic flesjes, vorig jaar, het aantal flesjes in het zwerfafval met ruim 40 procent is gedaald. De regering wil dat wegwerpbekers en maaltijdverpakkingen op kantoor, in de horeca en op festivals in 2024 verleden tijd zijn.

Bron: ANP