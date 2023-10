Staten Noord-Holland eist snel actie voor een schoner Tata Steel

"Een frustrerend dossier, de provincie kan eigenlijk weinig doen omdat de uitstoot van Tata binnen de wettelijke grenswaarden blijft", zei Statenlid Tim Wagelaar (PvdA). Remine Alberts (SP) wees op de "lawine aan rapporten" over Tata. "We weten allang wat er aan de hand is."

Na het RIVM-rapport dat gezondheidsschade door de uitstoot van Tata Steel vaststelt, is het nu hoog tijd dat de staalfabriek in IJmuiden schoner en duurzamer gaat werken. Leden van Provinciale Staten van Noord-Holland zijn verontrust en willen dat de druk op het bedrijf wordt opgevoerd. Vrijwel alle fracties willen dat de Haagse politiek meer handvatten biedt om gezondheid voorop te kunnen stellen bij vergunningverlening en handhaving, bleek maandag tijdens een debat.

Pieter Teeuwen van de BBB vindt dat de provincie Tata, "een boegbeeld van de provincie", nadrukkelijk op zijn verantwoordelijkheden moet wijzen. De partij diende hiervoor samen met de VVD een motie in.

Het recente RIVM-rapport stelt vast dat emissies door Tata Steel de levensverwachting van omwonenden verkort en een verhoogde kans op longkanker en astma opleveren. "Ontluisterend", aldus Paul Laport van GroenLinks, die net als anderen de regering en de Tweede Kamer opriep betere wet- en regelgeving te maken zodat de provincie haar taak kan doen. "We kunnen het niet alleen."

Excuses aan de omwonenden

Ines Kostic (Partij voor de Dieren) vroeg verantwoordelijk gedeputeerde Jeroen Olthof excuses aan omwonenden aan te bieden, omdat de provincie in het verleden aantoonbaar nalatig zou zijn geweest. Olthof overweegt dat wel, maar wint daar nog advies over in omdat zoiets "zwaarwegend" is.

De gedeputeerde zei bereid te zijn aan Tata de boodschap over te brengen om zorg te dragen voor een gezondere leefomgeving. Hij wees er nogmaals op dat aangescherpte Haagse regelgeving en maatwerkafspraken met Tata nodig zijn om echt stappen te kunnen zetten. "Frustratie herken ik alom. We doen al onze stinkende best om te zorgen dat wet- en regelgeving wordt aangepast. Uiteindelijk moet Tata schoon en groen worden"

