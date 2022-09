Start egeltelling: tel de egels in jouw tuin!

De afgelopen jaren neemt het aantal egels in Nederland af. Dit is te zien in onderstaande figuur. De extreme droogte van afgelopen zomers is in veel gebieden slecht geweest voor het grootbrengen van jonge egels. De verwachting is daardoor dat de egelpopulatie zich in 2022 niet gaat herstellen.

In welke tuinen leven egels en waar komen egels verder voor? Daar hopen we in het weekend van 24 en 25 september antwoord op te krijgen. Doe daarom mee met de Egeltelling en geef jouw waarnemingen door van egels. Natuurlijk kun je ook helpen door jouw tuin aantrekkelijk te maken voor de egel!

Figuur Egeltrend, periode van 1994 t/m 2021. Indexen (stippen) en trend (lijn) van de aantalsontwikkeling van de egel in Nederland in de periode 1994-2022. De blauwe band geeft het 95% betrou © NEM; Zoogdiervereniging en CBS

Help de egel

Leven er egels in jouw tuin? Dan is dat een compliment! Waarschijnlijk leven er verschillende planten, insecten en bodemdieren in je tuin, die belangrijk zijn voor de overleving van de egel. Als je jouw tuin aantrekkelijk wilt maken voor een egel, kun je verschillende dingen doen. Zorg bijvoorbeeld voor afwisseling tussen gras, struiken, andere planten en rommelige plekken in je tuin. Zorg dat egels de tuin in kunnen lopen door bijvoorbeeld doorkruipgaatjes in je schutting te maken. Als je de tuinen van meerdere buren op deze manier met elkaar verbindt ontstaat een zogenaamde egelsnelweg.

Zet een schaaltje water en eventueel kattenbrokjes in je tuin. Let erop dat melk niet geschikt is voor egels, en ook niet voor andere dieren. Je kunt ook zelf een egelhuisje maken of er een kopen. Daarin kunnen egels schuilen of zelfs jongen krijgen.

Moederegel en jong eten kattenbrokjes. © Birdy63

Hoe tel je mee?

Let in het weekend van 24 en 25 september, vooral in de schemering, extra goed op of je een egel ziet in je tuin of een andere plek. Zie je een egel in jouw tuin, ga dan naar www.tuintelling.nl en voer in hoeveel egels je gezien hebt. Ook als je geen egels hebt gezien is dit waardevolle informatie, en geef dan als aantal nul door. Als je een egel gezien hebt op een andere locatie, geef dit dan door via waarneming.nl of telmee.nl. Wees uiteraard wel voorzichtig, verstoor de dieren niet tijdens het tellen.