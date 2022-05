Start actie voor halvering veestapel

In de veehouderij draait alles al decennia om zo goedkoop en efficiënt mogelijk produceren. Dat gaat ten koste van dierenwelzijn en natuur. Hilhorst: “In de Nederlandse vee-industrie zijn de meeste dieren niets meer dan machines die gigantische hoeveelheden geïmporteerd graan en soja omzetten naar vlees, melk of eieren. En mest. Zoveel mest dat de Nederlandse natuur eronder gebukt gaat."

Inmiddels begint de overheid in te zien dat de situatie onhoudbaar is. Maar de lobby is sterk en de grote vee-industrie is een heilig huisje dat niet omver mag. Voorgestelde maatregelen zoals een vleestaks of een lichte krimp roepen in de politiek veel weerstand op. Met deze petitie wil Wakker Dier het tegengeluid van de burger laten horen.