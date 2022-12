Stalgeheim: melkkoeien staan 85 procent van hun leven op stal

Koeien staan gemiddeld steeds langer binnen. Waar koeien in 2013 gemiddeld nog1.700 uur buiten stonden, was dit in 2021 nog maar 1.300 uur. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Ieder jaar neemt het aantal weide-uren verder af. Hilhorst: “Ondanks alle mooie beelden die de zuivelindustrie ons voorschotelt, gaat het de verkeerde kant op.”

Koeien die in de lente mogen weiden, staan alsnog gemiddeld 85 procent van het jaar binnen, in een vaak te krappe stal. In een nieuwe radio- en buitenreclame onthult Wakker Dier dit vandaag aan het grote publiek. Anne Hilhorst van Wakker Dier: "Koeien horen in de wei waar ze natuurlijk gedrag kunnen vertonen, niet in krappe stallen."

De meeste koeien leven in ligboxstallen. Zij liggen dan op een plek tussen twee stangen. Ligboxen zijn vooral handig voor de melkveehouder, omdat het gemakkelijker schoon te maken is. Het is geen goed systeem voor de koeien. De ‘boxen’ zijn krap en een koe kan alleen op bepaalde manieren liggen. Kale plekken, verwondingen en stress komen in een ligbox systeem vaker voor dan in een vrijloopstal.

Geen ligplek voor koeien laag in rang

Hoewel er geen wettelijke regels voor zijn, hanteren de meeste melkveehouders een maximale bezetting van honderd procent. Dat betekent dat er voor iedere koe een ligplek is. Maar dat is voor koeien eigenlijk te weinig. Het zijn kuddedieren met een sterke hiërarchie. Ze willen samen optrekken met hun metgezellen en afstand houden van koeien hoger in rang. Hilhorst: “Een koe laag in rang zal niet naast een dominante koe gaan liggen, ook niet als dat het laatste plekje is. Zij zal blijven staan en dat geeft stress.”

Cijfers over weidegang

Wakker Dier gebruikt bij haar berekening de door het CBS gepubliceerde cijfers over het gemiddelde aantal uren weidegang van ‘weidekoeien’. Daarin zijn de koeien die helemaal nooit buiten komen niet verdisconteerd. Wakker Dier rekent met de ‘weidekoeien’ cijfers van het CBS omdat de meeste melk die Nederlanders kopen afkomstig is van weidekoeien.

Zuiver is niet zo zuiver als we denken

Wakker Dier startte deze zomer een campagne om het leven van de melkkoe te verbeteren. De gemiddelde melkkoe geeft 36.000 liter melk in haar leven. Daarvoor moet ze hard werken onder vaak slechte omstandigheden. Veel dieren zijn ziek, of de uitputting nabij. Anne Hilhorst van Wakker Dier: “In de gangbare melkindustrie worden koeien echt gesloopt.” Wakker Dier wil dat alle melk minimaal gaat voldoen aan één ster van het Beter Leven Keurmerk en/of Nederlands biologisch (Natuurweide). Zodat het aantal weide uren en/of de omstandigheden in de melkveestal verbeteren.