Staatsbosbeheer waarschuwt recreant voor sluiproutes

"Bij sluiproutes gaan mensen dichter het bos in, terwijl het nog steeds broedseizoen is. Daardoor ontstaan olifantenpaden, omdat mensen die sluiproutes zien en daar ook gaan wandelen. Die blijven vaak lang bestaan", aldus de woordvoerster. Het broedseizoen loopt tot ongeveer half juli. Staatsbosbeheer patrouilleert niet extra op sluiproutes, daar is geen mankracht voor.

In de Noord-Hollandse Schoorlse Duinen is het normaal gesproken erg droog, maar ook daar zijn wandel- en fietspaden nu flink nat. Ook natuurgebieden in Gelderland, Limburg, Zuid-Holland hebben veel plassen en modder. In Overijssel is besloten om het Vechtifal bij De Koppel in Hardenberg niet door te laten gaan, zegt Staatsbosbeheer. Op het jaarlijkse natuurfestival in het Vechtdal zijn diverse activiteiten voor bezoekers. "De Koppeltuin ligt in het winterbed van de Vecht en dat is door de aanhoudende regen ontoegankelijk."