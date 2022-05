Staatsbosbeheer stapt over op schonere verharding voor wandelpaden

In een uitzending van Pointer vorig jaar kwam aan het licht dat het menggranulaat op de paden tot één procent uit restplastic bestaat. Menggranulaat is een secundaire grondstof, een mix van vermalen bouw- en sloopafval. Het wordt voornamelijk gebruikt als goedkoop funderingsmateriaal in de wegenbouw. Daar komt dan asfalt overheen.

Staatsbosbeheer gaat schoner materiaal gebruiken voor het verharden van paden in hun eigen natuurgebieden. Uit onderzoek is gebleken dat het materiaal dat tot nu toe werd gebruikt te veel microplastics bevat.

Menggranulaat is goedkoper dan primaire grondstoffen zoals zand en grind. Daarom koos natuurbeheerder Staatsbosbeheer ervoor het te gebruiken voor wandelpaden. Het probleem is dat 1 procent van het gewicht van menggranulaat uit vervuiling mag bestaan, zoals plastic, metaal, rubber en gips. En, anders dan op de snelweg, wordt het in het bos niet afgedekt en ligt het dus ‘voor het oprapen’. Pointer sprak verschillende mensen die met vuilniszakken vol afval terugkwamen van een wandeling.

Waarom kiest Staatsbosbeheer ervoor menggranulaat te gebruiken in hun natuurgebieden? “Voor natuurbeheer hebben we een redelijk budget,” vertelt boswachter Mark Kras aan Pointer, “maar voor recreatiebeheer is dat vrij beperkt. Ik denk dat menggranulaat binnen de budgetten die we hebben op dit moment de beste oplossing is.”

Schoner

Na de uitzending van Pointer startte Staatsbosbeheer een onderzoek. Dat leidt nu tot een scherpe bijstelling van het beleid van de natuurbeheerder. “Eén procent plastic lijkt weinig, maar omdat plastic weinig weegt, kan het toch tot onaanvaardbare hoeveelheden stukjes plastic leiden”, zegt woordvoerder Marcel van Dun.

Daarom stapt Staatsbosbeheer over van standaard menggranulaat met tot 1 procent vervuiling naar schoner menggranulaat met tot 0,1 procent vervuiling. Dat is tien tot twintig procent duurder, omdat de puinbreekbedrijven het granulaat extra moeten schoonmaken.

Van de 16.000 kilometer aan wandel- en fietspaden van Staatsbosbeheer is 6.500 kilometer verhard. Daarvan is 630 kilometer bedekt met standaard menggranulaat. Dat gaat Staatsbosbeheer niet vervangen, want “het is ook niet milieuvriendelijk om met grote machines in de bossen te gaan werken. Bovendien zou dat een miljoenenoperatie zijn.” Om het gebruik van menggranulaat te verminderen zegt Staatsbosbeheer dat nieuwe paden onverhard blijven, tenzij het echt noodzakelijk is.