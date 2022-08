Staatsbosbeheer: redden vissen uit uiterwaarden onbegonnen werk

Het is "onbegonnen werk" om de vele vissen te redden die in de uiterwaarden langs de grote rivieren doodgaan door gebrek aan water en de hoge temperaturen. Er zijn talloze poelen en poeltjes in deze gebieden, die ook nog eens moeilijk te bereiken zijn door de ruige natuur rondom. Dat zegt boswachter Daan Meeuwissen van Staatsbosbeheer. "Het is geen fijn gezicht, maar onderdeel van de natuur", aldus de boswachter.