Staatsbosbeheer: otter met zekerheid terug in De Biesbosch

De laatste waarneming van het dier in De Biesbosch was in 1960, vertelt Blom, en in de jaren tachtig stierf de otter uit in Nederland, door bejaging, het verkeer en vervuiling. In 2002 werd de otter uitgezet in Nederland en de populatie groeit gestaag, hoewel er nog wel veel verkeersslachtoffers vallen. "We hebben gewacht tot de otter het gebied zelf kon vinden", vertelt de boswachter enthousiast. "En hoe mooi is het dat hij dat op eigen voeten heeft weten te doen?"