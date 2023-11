Schade in bossen valt mee ondanks dat bomen vol in blad staan

De schade door storm Ciarán aan bos in ons land lijkt mee te vallen. Dat meldt Staatsbosbeheer na een eerste inventarisatie door onder meer de boswachters.

"Het heeft donderdag tot vlak voor het donker nog hard gewaaid. Uit het eerste beeld van de boswachters in vooral de kustprovincies lijkt de schade mee te vallen. Het is in elk geval niet vergelijkbaar met de schade na storm Poly", zegt een woordvoerder. Zomerstorm Poly raasde begin juli door ons land, met veel schade als gevolg.