Staatsbosbeheer niet verplicht bijvoeren grazers Oostvaardersplassen

De stichting wilde ook dat het ministerie in actie zou komen voor konikpaarden in het Oostvaardersveld, in de buurt van de Oostvaardersplassen. Die paarden zouden last krijgen van ontstoken ogen door de grote klis, een plant in het gebied. Het ministerie wilde niet ingrijpen, want er zouden "geen welzijns- of gezondheidsproblemen zijn vastgesteld".