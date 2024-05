Staatsbosbeheer eist meer subsidies voor recreatiegebied Zuid-Holland

Staatsbosbeheer had afgelopen jaar bijna 3 miljoen euro subsidie voor het beheer gevraagd, maar kreeg van de provincie 40 procent daarvan. Voor dit jaar en volgend jaar is de bijdrage teruggeschroefd naar zo'n 27 procent. "Hiermee kunnen wij het beheer, onderhoud en toezicht in deze gebieden onvoldoende uitvoeren", staat in de brief van Staatsbosbeheer. Volgens een woordvoerder lukte het jarenlang "met kunst- en vliegwerk" om met beperkte financiële middelen het beheer op peil te houden, maar "de rek is er inmiddels uit".

Staatsbosbeheer moet recreatiegebieden in de Randstad mogelijk sluiten als de provincie Zuid-Holland de financiële bijdrage niet verhoogt. Dat schrijft de natuurbeheerder aan het college van Gedeputeerde Staten. Het gaat om ongeveer 1400 hectare aan recreatiegebieden rond steden in Zuid-Holland.

“Structureel 6 miljoen euro nodig’’

In de brief schetst Staatsbosbeheer diverse scenario's voor de langere termijn. Zo kan het zijn dat gebieden verkocht worden. Het is ook een mogelijkheid dat bepaalde gebieden voor het publiek gesloten worden en dan niet meer toegankelijk zijn.

Voor 2024 en 2025 vraagt de organisatie een overbruggingsbijdrage van 1 miljoen euro om "de meest nadelige effecten op korte termijn te kunnen voorkomen". Structureel is jaarlijks ruim 6 miljoen euro nodig. Het financieringsprobleem speelt volgens Staatsbosbeheer ook in Noord-Holland en in mindere mate in Utrecht.

Financiering nodig voor toegankelijkheid recreatiegebied

De recreatiegebieden zijn vanaf de jaren tachtig aangelegd, met name in de Randstad. "Toen het rijk het natuurbeleid ging decentraliseren en bij provincies en gemeenten neerlegde, zijn deze gebieden tussen wal en schip beland", aldus Staatsbosbeheer. "We hebben het beheer zo goed en zo kwaad als het ging proberen te doen, eigenlijk zonder daar voldoende geld voor te krijgen. Dat zie je nu steeds meer terug. Paden worden slecht, voorzieningen verdwijnen, toezicht neemt af. Zonder goede financiering kunnen we niet garanderen dat de gebieden toegankelijk blijven. Ook de veiligheid komt dan in de knel." Het Zuid-Hollandse provinciebestuur praat volgende week over de brief van Staatsbosbeheer.’