Staatsbosbeheer: Drentse bossen nu nog te gevaarlijk

Volgens de natuurbeheerder is het in de bossen nu te gevaarlijk. "En bovendien zijn de openbare wegen naar en in de bossen op sommige stukken simpelweg onbegaanbaar. Grote bomen en takken zijn over wegen en paden gevallen. Sommige takken hangen nog los in de boomkronen. Hierdoor ontstaat het gevaar dat deze ook met rustig weer zomaar naar beneden kunnen vallen."

Boswachterij Gieten-Borger lijkt het hardst getroffen. "Daar lijkt het wel mikado", zegt boswachter Linde Veldhoen. Maar ook elders in Drenthe zijn bomen omgevallen en zijn er veel losse takken, vertelt ze. "Het advies is een paar dagen te wachten. Met hopelijk wat wind vallen de losse takken de komende dagen op de grond." Boswachters van Staatsbosbeheer zijn ook druk bezig met het opruimen van omgevallen bomen en takken, aldus de natuurbeheerder.

Ook het bos rondom de Drentse zwemplassen is getroffen, meldt Staatsbosbeheer verder. Zo is de parkeerplaats van het Gasselterveld en 't Nije Hemelriek bezaaid met grote Amerikaanse eiken. Die maken parkeren even onmogelijk, aldus de natuurbeheerder. Met het oog op het voorspelde zwemweer de komende week vraagt Staatsbosbeheer badgasten daarom op de fiets te komen of naar een zwemlocatie buiten de bossen te gaan. "Parkeren wordt naar verwachting in de loop van de week weer mogelijk."

Paar dagen wachten

Wanneer mensen weer de bossen in kunnen, is volgens Veldhoen niet te voorspellen. "Dat is afhankelijk van hoe de wind zich de komende dagen gedraagt en of die losse takken vooral nog vrij kunnen komen of niet. Het is altijd uitkijken als je in het bos loopt, maar wij adviseren nu een paar dagen te wachten en dan te kijken voor jezelf of je het vertrouwt. En anders mag je altijd de lokale boswachter benaderen."

Onder meer in Drenthe ontstond veel schade door het noodweer zaterdag, meldt het Dagblad van het Noorden. Zo meldt voetbalclub MSC Meppel, dat op Facebook schrijft te zijn getroffen door een windhoos, dat de schade in de tienduizenden euro's loopt. Onder meer de tribune zou flink beschadigd zijn geraakt. "Het noodweer dat zaterdagavond over Meppel trok, trof onze accommodatie onevenredig hard", aldus de club op Facebook.