Staatsbosbeheer: 28 koniks uit Lauwersmeer naar slacht

Meer dan de helft van de koniks die zijn opgevangen in het Groningse natuurgebied Lauwersmeer gaat naar de slacht. Staatsbosbeheer zegt dat er geen permanente plek is gevonden voor de hele groep paarden, die in september verplaatst moest worden uit het Oostvaardersveld bij Lelystad. Dat was omdat het College van Beroep voor het bedrijfsleven erop wees dat de paarden veel last hadden van een stekelige plant die daar groeit.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven noemde het in september dierenmishandeling dat de paarden zoveel last hadden van de grote klis op het Oostvaardersveld. De stekelige plant ging in de manen zitten en kon de paarden in de ogen prikken. In september zijn 52 konikpaarden naar het Lauwersmeer gebracht. De grote klis was zo wijdverspreid, dat de plant op korte termijn niet weggehaald kon worden, zei Staatsbosbeheer. De kudde bestond eerder uit zeventig paarden, maar een deel daarvan ging toen al naar de slacht.

Kudde koninks

De kudde bestaat nu uit 22 merries en twee veulens. Staatsbosbeheer zegt dat geen enkele drachtige merrie naar het slachthuis is gebracht. Dat was eerder wel de angst van de activisten. De bedoeling is dat de overgebleven kudde nu in het Lauwersmeer blijft. Als het gebied te nat wordt in de winter, gaan ze mogelijk naar een ander deel van het natuurgebied. Vanaf volgend jaar vallen de merries dan onder het reguliere kuddebeheer van het Lauwersmeer, waar al veel andere paarden grazen.

Staatsbosbeheer zegt dat de eerste keuze was om de hele groep paarden over te brengen naar een ander gebied in binnen- of buitenland. "We hebben veel aanbiedingen gehad", zegt een woordvoerster. "Maar deze waren nu niet passend." Het gaat om een grote groep paarden die het gewend is om in kuddeverband te leven, zegt ze. "Vanuit het dierenwelzijn willen we ze dus niet afzonderlijk laten opvangen bij mensen met een stal."