Staart van de boomkruiper | Zelf Geschoten

Het is een goed bewaard geheim waar de boomkruiper de nacht doorbrengt. Maar vogelteller Dook Vlugt heeft het uitgevogeld: ze slapen in de nokken van huizen, plat tegen de stenen muur aangedrukt. In de ochtend en in de avond fietst Dook door Bergen heen om slapende boomkruipers te tellen. Met zijn zaklamp beschijnt hij ze kort om het aantal te kunnen tellen.