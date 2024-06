'Spreeuwig', een ode aan de spreeuw Fragment Radio • 21-12-2018 • leestijd 1 minuten • 188 keer bekeken • bewaren

© fotograaf:Erika Veld

Twee winters achter elkaar, die van 2016 en 2016, daalde er ’s avonds in stadsdeel De Pijp in Amsterdam een grote zwerm spreeuwen neer. Ze brengen de nacht door in de binnentuinen van een huizenblok. Fotograaf en kunstenaar Erika Veld ziet ze vanuit een zolderraam voor het eerst en raakt meteen gefascineerd door deze vogels. Ze belt bij buurtbewoners aan om zo dicht mogelijk bij de spreeuwen te kunnen komen en dat lukt haar. Vanuit tuinen en vanaf dakterrassen weet ze de vogels van dichtbij te naderen. Dagelijks trekt ze er met haar camera op uit om de vogels vast te leggen, van vroeg in de ochtend tot aan het vallen van de nacht.