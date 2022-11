Spreeuwen eten druivenrank kaal | Zelf Geschoten

"Zoals elk jaar weer gebeurt weten deze veelvraten in een paar uur tijd de hele druivenrank kaal te vreten", schrijft Geert Odink. De spreeuwen konden vanachter het raam goed gefilmd worden, waardoor we ook hun prachtige verenkleed kunnen zien!

Het is niet een van de meest opvallende vogels die we in Nederland kennen maar als je hem beter bekijkt is het een prachtdier: de spreeuw. Zijn veren zijn zwart, maar als de zon er op schijnt krijgen ze een prachtige groenpaarse glans. Het verenkleed van de spreeuw is bezaaid met kleine witte spikkels. De vogels pikken bij voorkeur insecten, kevers en wormen uit het gras.