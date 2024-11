Spreeuw lift mee op rug van een kievit

Waarom de spreeuw precies voor de rug van de kievit heeft gekozen, is niet met zekerheid te zeggen. Mogelijk komt het omdat de vegetatie eromheen wat hoger is en de vogel liever landt op een open plek waar die gevaar goed ziet aankomen. Spreeuwen en kieviten zijn in ieder geval wel vaak in elkaars buurt te vinden. Dat is omdat ze op dezelfde terreinen voedsel zoeken en ze veiligheid door grote aantallen kennen. Want meer paar ogen zien gevaar sneller aankomen. Als een van de vogels een roofdier ziet, vliegen ze allemaal omhoog.

© Zomervogel

In het filmpje zijn er voor zover te zien is, geen andere spreeuwen te bekennen. Bij een groep andere vogels in de buurt blijven, is dan goed voor de veiligheid. De kievit kan met de langere poten ook wat dieper in dit water staan. De spreeuw heeft wat kortere poten en zou wat meer moeite hebben om zich door dit water te bewegen. Op deze manier blijven de poten in ieder geval wel droog.

Spreeuwendans

De kleurrijke spreeuwen zijn voornamelijk gekend van de grote spreeuwenwolken. Vanaf de herfst, na de broedtijd, verzamelen spreeuwen zich tijdens zonsondergang in enorme groepen om samen te gaan slapen. Duizenden exemplaren vliegen samen om zo minder kwetsbaar te zijn voor roofvogels. Zodra er een roofvogel in de buurt is, gaat de groep allemaal soort vormen maken.