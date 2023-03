Sportmerk Puma stopt met kangoeroeleer

Achter kangoeroeproducten schuilt een jacht die enorm dierenleed veroorzaakt. Elk jaar worden zo’n 1,6 miljoen wilde kangoeroes in Australië bejaagd voor hun vlees en huid. Het is de grootste commerciële slachting van op het land levende wilde zoogdieren. Tot 40 procent van de schoten is niet direct fataal, waardoor kangoeroes een langzame, pijnlijke dood sterven of verminkt aan de jager ontkomen. Jonge kangoeroes (joeys) zitten vaak nog in de buidel van hun getroffen moeders. Ze worden met geweld omgebracht, of aan hun lot overgelaten.