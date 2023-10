Sportduikers melden opmerkelijk veel dode zeekreeften

Het is absoluut nog niet duidelijk wat de oorzaak van deze opvallende sterfte onder de zeekreeften in de Oosterschelde is. Is het een ziekte, infectie door een bacterie, virus of parasiet? Is er gebrek aan voedsel? Dat laatste lijkt minder waarschijnlijk. Worden er ook in het Veerse Meer en het Grevelingenmeer dode zeekreeften gevonden? Vandaar de oproep van Stichting ANEMOON aan sportduikers: "Kijk uit naar dode zeekreeften in de Oosterschelde, het Grevelingenmeer en het Veerse Meer. Controleer dan wel even of het om een dode zeekreeft gaat en niet om een vervelling. Waarnemingen, liefst met foto of video-opname, kunnen gemeld worden op de site van Stichting Anemoon"