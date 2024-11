Sporen uit de ijstijd beschermen ons bij overstromingen

Na de overstromingen van 1993 en 1995 werden hier allerlei dijken aangelegd uit voorzorg, maar dat was geen langdurige oplossing. Van den Herik keek daarom op een andere manier naar het gebied. Wat kunnen we leren van het verleden?

Door meer natte natuur aan te leggen, ontstond in de Oude Maasarm moerasgebied ’t Sohr. Bij dopen Ooijen en Wanssum werden geulen aangelegd langs de Maas. Nu kan de Maas bij hoogwater haar overschot kwijt in eerste die geulen en als het water écht hoog komt te staan, stroomt zelfs het moeras mee.

Deze stukken land waren met name in gebruik door landbouw. Het landschap was hier kwetsbaar voor overstromingen. Dat hier kans is op wateroverlast, heeft te maken met het type rivier en klimaatverandering. De Maas is namelijk een regenrivier, waardoor er sneller overlast is bij piekbuien. Die zijn er meer door klimaatverandering. En het smeltwater uit de Belgische Ardennen komt door die warmte op andere momenten.