Spitssnuitkrokodil gevangen op Bonaire is overleden

Het dier is vermoedelijk komen overzwemmen vanaf Venezuela. Normaal gesproken komen krokodillen niet voor in de directe omgeving van het eiland. De aanwezigheid zorgde voor aardig wat spanning op Bonaire. Zo was in verband met de aanwezigheid van het reptiel het populaire strand Sorobon een week lang dicht. Twee weken geleden werd het strand weer geopend, maar badgasten kregen nog wel het advies om niet het water in te gaan. De vangst van het dier zaterdagavond zorgde voor opluchting bij veel mensen op het eiland.