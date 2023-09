Spinoza-premie voor klimaatjurist

Hoe zorg je ervoor dat rechtvaardigheid, milieu en klimaat samengaan? De in India geboren jurist Joyeeta Gupta timmert al jaren aan de weg om oplossingen voor dit vraagstuk te vinden. Voor haar werk ontving ze dit jaar de prestigieuze Spinoza-premie, de hoogste onderscheiding in de Nederlandse wetenschap.

Joyeeta Gupta was hoofdauteur bij het Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, dat in 2007 de Nobelprijs kreeg. Daarnaast is ze medevoorzitter van de Earth Commission. Deze groep wetenschappers van over de hele wereld probeert op basis van wetenschappelijke inzichten een pad voor de aarde uit te stippelen, naar een stabiele en welvarende toekomst. Nu werkt ze tevens als hoogleraar milieu en ontwikkeling in het mondiale zuiden aan de Universiteit van Amsterdam.