Spinnendoder | Zelf Geschoten

De gewone wegwesp heeft een tweede, veel coolere naam: de roodzwarte borstelspinnendoder. En de wesp doet precies wat de naam al doet vermoeden: spinnen doden. Deze video is van Marcel Jansen.

De vrouwtjesspin gaat op jacht. Ze belaagt een spin en verlamt die dan met een steek. Dan graaft ze een nest van tien centimeter diep. De verdoofde spin wordt het nest in gesleept. Dan legt het vrouwtje een ei in de spin. Ze sluit het nest zorgvuldig af, zodat het vrijwel onzichtbaar is aan de buitenkant.