Speuren naar verstopte roerdompnesten

Hoemp, hoemp, hoemp… kiep, kiep, kiep! De uitgestrekte rietlanden van ’t Roegwold zijn de thuis van mysterieuze moerasvogels. De roerdomp en de waterral zitten hier goed verstopt, al kun je soms hun diepe roep of hoge gegil horen. Om er zeker van te zijn hoeveel vogels hier broeden, speurt vrijwilliger Martijn Bakker naar nesten van verborgen vogels.

De roerdomp is misschien wel het icoon van ’t Roegwold. Deze bruine reigerachtige broedt in het riet en is door zijn schutkleur bijna onzichtbaar. De diepe roep kun je daarentegen op kilometers afstand horen.