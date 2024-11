Speuren naar de dwergmuis, het kleinste knaagdier van Europa

Er zijn in Nederland 20 soorten muizen die weer tot vier families behoren. Zoals de familie van de ware muizen, die alleseters zijn en te herkennen zijn aan grote oren en lange staarten. De huismuis en de bosmuis zijn hier voorbeelden van. Het cartoonfiguur Micky Mouse is grappig genoeg ook een ware muis. Ook de dwergmuis behoort tot deze familie. De dwergmuis is het kleinste knaagdier van Europa en is naast zijn kleine formaat (50-80mm) ook te herkennen aan de geel- tot oranjebruine vacht en spierwitte buik. Het is een muisje dat zijn staart gebruikt als grijporgaan, wat heel handig is om te overleven in zijn leefgebied van riet- en ruigte vegetatie.