Speel de Vroege Vogels Eindejaarsquiz 2022

Het jaar 2022 is een mooi en vol jaar geweest voor Vroege Vogels. In alle uithoeken van Nederland bezochten we natuurgebieden voor radio, tv en internet. Elke week varieert het aanbod van een reportage over een nieuwe platwormsoort tot een discussie over de komst van de wolf. Maar hoeveel heb jij dit jaar meegekregen van het nieuws uit de wereld van natuur en milieu?