Speciocide, uitgestorven door de mens

Met speciocide bedoelt Trügg “wanneer een soort […] (bijna) uitsterft door menselijk handelen, of door de mens ernstig bedreigd wordt in het voortbestaan.” Het woord ontbreekt in de Dikke van Dale, maar zou daar volgens de auteur wel in moeten komen: “Het uitsterven van dier- en plantensoorten wordt taalkundig als iets passiefs neergezet. ‘Ze zijn uitgestorven’."