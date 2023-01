Spechten hakken en roffelen er op los | Compilatie Zelf Geschoten

De grote bonte specht is de meest algemene specht van Nederland. Zijn korte, snelle roffel laten zowel het mannetje als het vrouwtje horen om hun territorium aan te geven en de paarband te versterken. Ook gebruiken ze hun snavel om nestholtes te hakken in bomen. Dit doen ze doorgaans in zachte houtsoorten, zoals berken. In die nestholte worden de eieren gewoon op het hout gelegd.