Spanning op de biodiversiteitstop loopt op

De biodiversiteitstop in Montreal is in volle gang. Tot en met 19 december vindt deze top, de conference of parties (COP15), voor de 15e keer plaats: een top van de Verenigde Naties waarbij een belangrijk akkoord kan worden gesloten. We praten over deze top met Evi Vet, jongerenvertegenwoordiger van de VN en vicevoorzitter van de Europese commissie Frans Timmermans, die vanuit Nederland de top volgt.