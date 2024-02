Europese natuurherstelwet aangenomen

Ook binnen de liberale fractie waren er spanningen zichtbaar. Samira Rafaela van D66 die bij de Europese liberale fractie is aangesloten stemde voor de wet. Net als Sophie in ’t Veld van de partij Volt. De vijf VVD’ers in het Europees Parlement die ook deel van zijn Renew stemde juist tegen. Zoals Europarlementariër Jan Huitema die op X reageert: "De vraag is niet óf, maar hóé we de natuur herstellen. Een extra juridische laag verplichtingen, terwijl bestaande nog niet gehaald zijn, zal hier niet bij helpen."