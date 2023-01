Sovon: belangrijkste ontwikkelingen in de vogelwereld na 50 jaar tellen

Het aantal zaadetende zangvogels neemt in de winter behoorlijk af, terwijl meer watervogels overwinteren in Nederland door de warmere winters. Dit blijkt uit de Vogelbalans van Sovon, een jaarlijks overzicht van belangrijke ontwikkelingen in de vogelwereld. Dit jaar bestaat Sovon vijftig jaar en daarom staat de Vogelbalans in het teken van lange tijdreeksen. Vogeltellingen over lange periodes laten grote veranderingen zien bij soorten. Een samenvatting: