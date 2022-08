Soortgelijke 'Urgendazaak' start in België Nieuws • 16-03-2021 • leestijd 2 minuten • bewaren

© Pixabay

In Brussel begint dinsdag de Klimaatzaak, een Belgische burgeractie die de overheden in België via de rechter wil dwingen hun internationale klimaatbeloftes na te komen. Volgens de initiatiefnemers draagt België onvoldoende bij om de opwarming van de aarde onder de 1,5 graden Celsius te houden en moet de CO2-uitstoot sneller omlaag om in 2050 klimaatneutraal te kunnen zijn.



De vereniging Klimaatzaak is al sinds 2014 bezig met een strijd tegen de vier bevoegde Belgische overheden (de federale staat en de drie gewesten Vlaanderen, Wallonië en Brussel) die volgens de vereniging in gebreke blijven. Klimaatzaak put hoop uit het succes van de rechtszaak van de actiegroep Urgenda die er in Nederland toe heeft geleid dat de Hoge Raad de Nederlandse Staat verlaging van de CO2-uitstoot oplegde.



De vereniging, waar 60.000 burgers zich bij hebben aangesloten, stapte nadat gesprekken met de betrokken ministers niets opleverden, in 2015 naar de rechter. De schriftelijke fase van de rechtszaak werd precies een jaar geleden afgerond. De komende tien dagen houden alle partijen hun mondelinge pleidooien.

Huidig klimaatbeleid 'ontoereikend'

Klimaatzaak noemt het klimaatbeleid van de Belgische overheden "ontoereikend" en "een schending van zowel de zorgvuldigheidsnorm als van de mensen- en kinderrechten". "Een opwarming van meer dan 1,5 graden Celsius is gevaarlijk en de reden waarom de internationale gemeenschap en België beslist hebben dat we daaronder moeten blijven. Maar de Belgische overheden schieten hierin tekort. Meer nog: ons klimaatbeleid dreigt internationaal steeds verder weg te zakken naar de achterhoede."