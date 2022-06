Snorrende snor | Zelf Geschoten

Wanneer je deze vogel hoort zingen, snap je wel waar hij zijn naam aan te danken heeft: deze snor is aan het snorren. De video is van Geert Postma.

De snor is een broedvogel. De vogel leeft bij dichtbegroeide oevers van meren, moerassen en kreken. Zijn nest bouwt de snor in overjarig riet of kruidachtige vegetaties die in het water groeien.