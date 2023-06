Snoek Eppo gaat rivierkreeftjes vangen

De Leidse 'stadsgrachtensnorkelaar' Aaf Verkade ving per ongeluk een snoekje van vier centimeter tussen het drijfvuil. Op een maaltje van exotische rivierkreeftjes kweekte ze hem op tot de volwassen snoek 'Eppo', van bijna een halve meter. Nu laat ze hem weer los, in de hoop dat hij in de Leidse Hout héél véél van die probleemkreeftjes gaat eten. "Een symbolische actie", geeft Aaf meteen toe! "Want van 'de instanties' moeten we het niet hebben bij de exotenbestrijding."

Het probleem van de exotische kreeftjes is volledig uit de hand gelopen, stelt Verkade. "Eén volwassen vrouwtje kan in drie jaar tijd 129 miljard nakomelingen krijgen." Al die rivierkreeftjes graven vervolgens in oevers, en eten waterplanten op, waardoor de natuurlijke ecosystemen in veel Nederlandse wateren behoorlijk naar de knoppen worden geholpen. "Al snorkelend haal ik regelmatig grote hoeveelheden kreeftjes uit deze vijver in de Leidse hout. Samen met Eppo kan ik wel een deuk maken", zegt Verkade hoopvol.

Symbolisch

Toch is de actie vooral symbolisch, erkent Verkade. "Met wat getrainde en uitgezette snoeken gaan we het probleem natuurlijk niet oplossen." De uitzetting van Eppo is ook een signaal aan de instanties, die tot nu toe volgens Verkade geen actie ondernemen.

Symptoom

Bram Koese, van EIS Kenniscentrum Insecten (en andere ongewervelden) is blij met Verkade als ambassadeur voor het onderwaterleven. "Nee, met een uitgezette snoek gaan we het probleem niet oplossen. Maar de kreeftjes zijn vooral ook een symptoom van de beroerde kwaliteit van onze wateren. We hebben heel veel wateren bijvoorbeeld opgesloten in beschoeiingen. Kreeftjes hebben daar geen last van, want die dragen hun eitjes bij zich. Maar al dat inheemse waterleven dat graag in oevers nestelt, kan door de beschoeiingen nergens terecht. Door dit soort acties van Aaf, krijgen we hopelijk ook meer aandacht voor de kwaliteit van onze wateren."

December 2020 ging Aaf ook snorkelend door de grachten van Leiden en nam Menno mee voor de uitzending van Vroege Vogels TV. In de nacht komt Menno Bentveld in 'zijn' Leidse gracht oog in oog met een Amerikaanse rivierkreeft. Bekijk hieronder het fragment op startpunt 24:25.