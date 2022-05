Snelle spitssnuitdolfijnen jagen in de diepzee

Wereldwijd leven minstens 15 soorten spitssnuitdolfijnen. Het zijn tandwalvisachtigen. Er is weinig bekend over deze zeezoogdieren zo groot als een neushoorn. Dat komt met name omdat ze zich zelden laten zien aan de oppervlakte; ze leven vooral in de diepzee. In de afgelopen 30 jaar zijn zelfs drie nieuwe soorten spitssnuitdolfijnen ontdekt. De laatste jaren zijn meerdere exemplaren van de gewone spitssnuitdolfijn aangespoeld aan de Nederlandse en Belgische kust. Waarschijnlijk waren dat verdwaalde dieren, want ze hebben niks te zoeken in de ondiepe delen van de Noordzee.