Snelle spitssnuitdolfijn heeft bijzondere jachtstrategie in diepzee

Spitssnuitdolfijnen worden zelden waargenomen, ze maken recordbrekende duiken en kunnen meer dan een uur hun adem inhouden. Een internationaal team van biologen is er nu in geslaagd de dolfijnensoort te bestuderen.

De spitssnuitdolfijn jaagt in de diepzee op vissen en inktvissen en vertoont zich daarom maar zelden aan het zeeoppervlak. Er is nog niet heel veel bekend over het dier.