Sneeuwklokjes zo'n 40 dagen eerder in bloei door warme winter

Sneeuwklokjes en Maartse viooltjes staan dit jaar zo'n 40 dagen eerder in bloei dan 50 jaar geleden. Vergeleken met andere jaren in deze eeuw bloeien de bloemen 15 tot 22 dagen eerder. Dat komt door klimaatverandering en ook door de warme winter van dit jaar. Deze winter eindigt vrijwel zeker in de top 10 van warmste winters sinds 1901, aldus biologen van de Wageningen Universiteit.

De lente is dit jaar begonnen in februari in plaats van op 21 maart, aldus de wetenschappers. Struiken en planten die traditioneel het begin van de lente aankondigen staan al volop in bloei. Bijvoorbeeld de gele kornoelje, de zwarte els en het klein hoefblad, planten die vijftig jaar geleden pas in de tweede helft van maart in bloei kwamen.