SMS-en met een edelhert Fragment Radio • 28-09-2011

Natuurmonumenten heeft 8 edelherten van een halsband met zender voorzien. Om de zoveel tijd stuurt het hert een sms naar de onderzoekers om zijn of haar positie door te geven. Zo hoopt Natuurmonumenten te ontdekken waar de belangrijkste knelpunten in het landschap liggen voor deze dieren ...

Voor het eerst wordt in Nederland nauwkeurig het terreingebruik en trekgedrag van edelherten gevolgd en vastgelegd door middel van GPS. Natuurmonumenten wil met dit onderzoek antwoord krijgen op de vragen hoe en wanneer de dieren door de natuurgebieden trekken, wat de rol is van beheer en welke invloed verstoring (recreatie, jacht) of barrières (hekken, wegen, bebouwing) hebben op het gedrag. De kennis die Natuurmonumenten opdoet kan gebruikt worden in het beheer en de inrichting van natuurgebieden.

GPS en SMS

De herten dragen een halsband waaraan zendertje bevestigd is. Deze maakt het mogelijk om, zonder de dieren te verstoren, 24 uur per dag gegevens te verzamelen over de plek waar de dieren zich bevinden. Dit wordt per SMS verzonden en in kaart gebracht. Dat levert informatie op over looprichting, snelheid, graasgedrag, terreingebruik en overige activiteiten. Er worden zowel mannelijke als vrouwelijke dieren gezenderd, omdat ze zich verschillend gedragen in het terrein. De gezenderde herten beperken zich niet tot de terreinen van Natuurmonumenten, maar kunnen ook bij andere eigenaren rondlopen.