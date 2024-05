Slingerende beek ideaal voor vissen, zoals bermpjes en paling

Het Merkske is in de loop der eeuwen altijd een mooie en relatief gezonde beek geweest; nooit gekanaliseerd en vooral kleinschalige landbouw direct om de beek. Het is dan ook de enige écht natuurbeek binnen het Waterschap Brabantse Delta. Om vissen en macrofauna in deze waardevolle beek een handje te helpen, zijn ze afgelopen jaren aan de slag gegaan met verschillende projecten.