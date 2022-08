Slimmer omgaan met onze grondstoffen

Om te zien welke grondstoffen we als Nederland al in huis hebben en die we dus zouden kunnen hergebruiken is Ester van der Voet bezig met het maken van een beeld van de urban mine in Nederland. Dit zijn alle grondstoffen die al in gebruik zijn in de maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan koper, aluminium, allerlei soorten plastics, textiel, hout en zeldzame metalen in huizen, voertuigen, elektronica en allerlei consumentenproducten.