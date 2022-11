Slijtende autobanden: grootste bron van microplastics

Microplastics zijn plastic deeltjes van minder dan 5 millimeter groot. De meeste microplastics ontstaan door slijtage en veroudering van grotere plastic producten, zoals autobanden. Microplastics worden nauwelijks afgebroken door natuurlijke processen en dwalen zodoende in steeds grotere hoeveelheden rond in onder meer dieren en mensen. Naar schatting ligt er zo'n 130 kiloton microplastics uit verpakkingen in het Nederlandse milieu.