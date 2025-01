Slecht jaar voor nachtvlinders op het platteland

“Een jaar minder vlinders vinden is jammer, maar dat komt wel vaker voor,” licht nachtvlinder-kenner Rik Wever van De Vlinderstichting toe. “Er zijn veel omstandigheden die de vlinderomvang beïnvloeden.” Vooral in juni en augustus zijn er veel minder vlinders gezien ten opzichte van voorgaande jaren. “Dat is niet iets wat we alleen zien op het boerenland, maar ook in de rest van Nederland. Eén duidelijke oorzaak is lastig aan te wijzen, maar deze natte en koude zomer is zeker een belangrijke verklaring.”