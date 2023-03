'Slachthuizen blijven de wet overtreden, met gruwelijke gevolgen'

Onderzoek van Varkens in Nood onthult opnieuw ernstige overtredingen in Nederlandse slachthuizen. Die vinden ook plaats in slachthuizen mét vrijwillig cameratoezicht en inspecteurs van de Nederlands Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het gaat vooral mis bij de controles die moeten vaststellen of varkens daadwerkelijk bewusteloos of dood zijn. Als dat niet het geval is, dan gaat het gruwelijk mis in de slachtlijn. Varkens worden dan bij bewustzijn geslacht of belanden levend in het hete water van de broeibak. Door middel van een brandbrief eist Varkens in Nood van de overheid een zerotolerancebeleid voor deze overtredingen.