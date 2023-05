Shell wacht aandeelhoudersvergadering vol klimaatkritiek

Ook het pensioenfonds van de Church of England stemt voor de resolutie van Follow This, maar ook tegen de herbenoeming van voorzitter Andrew Mackenzie. Dit na "signalen" dat topman Sawan de focus verlegt naar rendement op de korte termijn, wat langetermijninvesteringen in duurzaamheid in gevaar zou brengen. Shell kijkt onder Sawan kritischer naar wat investeringen opleveren, ook die in duurzaamheid. Op de achtergrond speelt het grote verschil in beurswaarde tussen Shell en zijn Amerikaanse concurrenten ExxonMobil en Chevron.