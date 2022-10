Shell verliest in hoger beroep: term CO2-compensatie is misleidend

Shell misleidt klanten met het aanbod om de CO2-uitstoot van hun autorit te compenseren door 1 cent per liter extra te betalen voor bomenplant of bosbescherming. De oliemultinational heeft ook in hoger beroep niet kunnen bewijzen dat bomen planten of beschermen de klimaatschade van een autorit teniet kan doen. Het College van Beroep bevestigt daarom het oordeel van de Reclame Code Commissie (RCC) in de zaak die was aangespannen door universitair docent Clemens Kaupa (VU), Greenpeace Nederland en Reclame Fossielvrij.