Shell schrapt ruim 200 banen in tak duurzame energie

Of er ook in Nederland banen verdwijnen valt volgens een woordvoerder van Shell nog niet te zeggen. Daarvoor is het volgens hem nog te vroeg. Bij het concern werken wereldwijd ongeveer 93.000 mensen, onder wie zo'n 8500 in Nederland. De zegsman benadrukt verder dat Shell nog altijd van plan is tussen 2023 en 2025 zo'n 10 miljard tot 15 miljard dollar te investeren om de ontwikkeling van koolstofarme energieoplossingen te ondersteunen. Dan gaat het bijvoorbeeld om biobrandstoffen, waterstof en het opladen van elektrische voertuigen.